ROMA (ITALPRESS) – La politica della sanatorie ha garantito incassi per lo stato, ma ha inciso poco contro l’evasione fiscale. Lo rileva in uno studio la Cgia di Mestre, sottolineando come grazie ai condoni, negli ultimi 50 anni l’erario ha incassato complessivamente 148 miliardi di euro. La sanatoria del 2003 è stata quella più redditizia per le casse dello Stato: in 6 anni, dal 2003 al 2008, tra concordato fiscale e chiusura liti pendenti, sono stati recuperati 28 miliardi di euro.

fsc/sat/gsl