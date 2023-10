Condannato per varie rapine commesse, portato nel carcere minorile

Poco più che ventenne, dovrà scontare quasi 5 anni di carcere dopo le condanne definitive per varie rapine aggravate

È stato condannato più volte per varie rapine commesse a Perugia, sin da quando era minorenne: ora un giovane di Magione, di origini nordafricane e poco più che ventenne, è finito in carcere, per la precisione quello minorile di Firenze.

I carabinieri della Stazione di Magione, coadiuvati dai militari della Compagnia di Città della Pieve, infatti, hanno tratto in arresto il giovane, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso pochi giorni fa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica per i minorenni di Perugia.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, ha infatti riportato numerose condanne – divenute definitive – per il reato di rapina aggravata in concorso. Alcune rapine le ha addirittura commesse quando era ancora minorenne, altre da maggiorenne, tutte nella città di Perugia.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria, ripristinando l’ordine di esecuzione per la carcerazione, ha contestualmente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; l’arrestato dovrà infatti scontare un “cumulo” pene pari a 4 anni, 11 mesi e 11 giorni di detenzione in carcere. Rintracciato presso la propria abitazione, è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.