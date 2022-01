Condannato per rapine tra Perugia e Arezzo, 45enne arrestato al Trasimeno

Eseguito ordine di carcerazione dopo la condanna del 45enne residente nel Trasimeno per 3 rapine commesse nel 2018 tra Umbria e Toscana

Condannato in via definitiva per aver commesso tre rapine a mano armata nel 2018 tra le province di Perugia ed Arezzo, è stato arrestato mercoledì dai carabinieri della stazione di Castiglione di Lago. Si tratta di un 45enne di origini calabresi, nei confronti del quale i militari dell’Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo.

Il condannato, gravato da precedenti di polizia, è destinatario di una sentenza che lo ha dichiarato responsabile di tre distinte rapine risalenti al 2018 per le quali gli è stata inflitta una condanna ad anni 4 di reclusione.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castiglione del Lago; rintracciato presso la propria abitazione dai Carabinieri, è stato tradotto presso il carcere di Perugia-Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà scontare una pena residua di 1 anno, 11 mesi e 12 giorni di reclusione.