 Condannato per maltrattamenti in famiglia, portato in carcere il 31 dicembre - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Condannato per maltrattamenti in famiglia, portato in carcere il 31 dicembre

Redazione

Condannato per maltrattamenti in famiglia, portato in carcere il 31 dicembre

Il 44enne è chiamato a scontare una pena pari ad un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione
Ven, 02/01/2026 - 15:30

Condividi su:

Nel pomeriggio del 31 dicembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne italiano destinatario di una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo – già noto agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Foligno in ragione dei suoi precedenti per i reati di furto aggravato, truffa, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed appunto maltrattamenti in famiglia – è stato rintracciato a seguito di una prolungata attività di ricerca nel quartiere di Sportella Marini.

In base al provvedimento al quale i poliziotti del Commissariato di Foligno hanno dato esecuzione, il 44enne è chiamato a scontare una pena pari ad un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione, inflittagli in relazione ad una vicenda di maltrattamenti ai danni della moglie verificatasi  qualche anno fa a Foligno.

Pertanto, redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno provveduto ad associare il 44enne al carcere di Spoleto, per scontare la pena sopra descritta.

Nei prossimi giorni, l’attività di controllo del territorio del Commissariato di Foligno proseguirà tanto nella zona del centro storico quanto all’interno delle aree periferiche della città, al fine principale di assicurare un’efficace prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Coppa Italia calcio a 5, a Foligno finale regionale Ducato Spoleto – Monteleone

Spoleto

Capodanno a Spoleto, oltre mille persone in piazza Duomo per l’evento gratuito | Foto e video

Assisi

A Bastia sarà riattivato il T-red della discordia. Il Comune: “Maggiore sicurezza”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza”
Ultim'ora Italia

Crans-Montana, il flashover e l’incendio: “Aria irrespirabile in 2 minuti”
Ultim'ora Italia

La beneficenza di Harry e Meghan prende una nuova strada e la scelta fa discutere

Ultim'ora Italia

Terremoto a Città del Messico, scossa di magnitudo 6.5

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!