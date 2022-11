Condanna risarcimento cinghialisti e causa alla Provincia per crediti, l’Atc 3 decide sulle cause

I cacciatori della squadra che era stata sospesa dovranno ottenere un parziale risarcimento | Oggi la riunione del Comitato di gestione

Oltre all’esame della bozza del programma di gestione per l’anno 2023, ai nuovi Piani di gestione Zrc e Art ed agli altri punti all’ordine del giorno, il Comitato di gestione dell’Atc 3 del Ternano-Orvietano, convocato per martedì pomeriggio dal presidente Leonardo Fontanella, dovrà esprimersi anche in merito a due cause, di diversa natura.

La prima riguarda l’incarico da affidare a uno studio legale per un’azione in giudizio nei confronti della Provincia di Terni per il recupero di crediti vantati dallo stesso Ambito territoriale di caccia.