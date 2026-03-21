Concorso 'Tocca a te!' per l'editoria tattile: candidature fino al 30 marzo e premiazione ad Assisi - Tuttoggi.info

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Concorso ‘Tocca a te!’ per l’editoria tattile: candidature fino al 30 marzo e premiazione ad Assisi

Flavia Pagliochini

Concorso ‘Tocca a te!’ per l’editoria tattile: candidature fino al 30 marzo e premiazione ad Assisi

Sab, 21/03/2026 - 12:22

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C’è tempo fino al 30 marzo per partecipare a “Tocca a te!”, il concorso nazionale di editoria tattile illustrata, promosso dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, dalla Fondazione Robert Hollman e dal Serafico di Assisi, che per l’edizione 2026 ospiterà anche le giornate conclusive del 18 e 19 aprile.

Nato nel 2011 per sostenere e diffondere l’editoria tattile in Italia, il concorso giunto quest’anno all’ottava edizione assegnerà premi in diverse categorie – tra cui miglior libro italiano, miglior libro d’artista, miglior libro didattico e miglior libro per i più piccoli – oltre a numerose menzioni speciali dedicate ai libri in tessuto, ai libri-gioco e ai progetti realizzati dalle scuole. Il concorso è aperto a illustratori, artisti, educatori, designer, scuole e appassionati, chiamati a immaginare libri pensati per essere esplorati con il tatto e destinati a bambini da 0 a 12 anni, da realizzare utilizzando tecniche e materiali diversi – dal tessuto alla carta, dal collage ai rilievi tridimensionali – purché siano solidi, maneggevoli e progettati per essere letti anche con le mani. Il traguardo è fissato per il 18 e 19 aprile: al Serafico le pagine prenderanno vita in una mostra dedicata, celebrando i vincitori di questa sfida di creatività.

Per due giorni la città di San Francesco diventerà un laboratorio internazionale sull’inclusione: esperti e docenti si confronteranno per riscrivere le regole dell’accessibilità cercando nuove strade per abbattere le barriere che ancora separano troppi bambini dal piacere della cultura. Ed è proprio in questo solco che si inseriscono questi libri: strumenti nati dalla creatività per garantire che la conoscenza non sia un privilegio di alcuni, ma un’esperienza accessibile a ogni piccola mano. Promuovere l’editoria inclusiva, d’altronde, significa dare sostanza a un impegno solenne: quello della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che rivendica per ogni bambino il diritto inalienabile all’educazione e alla cultura in condizioni di piena uguaglianza.

“Perché per un bambino – sottolineano dal Serafico – un libro non è mai solo carta: è una soglia spalancata sull’immaginazione, il luogo in cui storie e mondi possibili si fanno incontro. È qui che la fantasia, per dirla con Gianni Rodari, smette di essere fuga e diventa ‘uno dei modi più seri per conoscere la realtà’. Ed è proprio questo, in fondo, il senso dei libri tattili: storie che non chiedono di essere guardate ma scoperte, pagina dopo pagina, con le mani e attraverso la fantasia”.

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