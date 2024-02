Concorso presepi, ad Assisi nell'anno dell'invenzione della prima natività vincono due opere francescane - Tuttoggi.info

Nell’anno dell’ottocentenario della “invenzione” del presepe rievocato da San Francesco, il concorso presepi 2023 ad Assisi ha premiato due opere francescane realizzate in altrettanti luoghi significativi nell’immaginario collettivo e legati alla vita del Santo.

Al primo posto, ex aequo, ci sono infatti il presepe realizzato dai frati e dal personale del Sacro Convento nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco (foto in evidenza e in basso) e il presepe realizzato dalla Pro loco di Rivotorto all’interno del Santuario dove il Poverello e i suoi primi compagni si stabilirono per pregare, meditare, lavorare agli albori della Fraternità Francescana. In occasione dell’ottavo centenario del primo presepe per la prima volta il bando è stato esteso a tutto il territorio comunale, andando oltre le mura urbiche di Assisi, Santa Maria degli Angeli e Rivotorto e sono state 111 le natività partecipanti.

Il secondo posto è andato al presepe realizzato da Bruno Toppetti, il terzo posto al Casoria, quarto posto al comitato Porta Perlici che ha realizzato una natività alle omonime fonti, al quinto Associazione Amici della Montagna Assisi; al sesto posto, a parimerito, Asia Ceccarelli e Rebecca e Diego Carrozza e Leo Mancinelli Degli Esposti: al settimo Federico Della Bina e Massimiliano Ciofini; all’ottavo l’Hospitale Laudato Si A.P.S; al nono Moreno Massettini; al decimo, a parimerito, Pro Loco Rocca Sant’Angelo e Paolo Mancinelli.

Per quanto riguarda la sezione scuole, sono stati 56 gli istituti partecipanti, fra cui sono risultati i seguenti 11 vincitori: primo classificato l’Istituto d’istruzione superiore “M. Polo – R. Bonghi”; secondo e terzo premio alla scuola dell’infanzia “Rinascita”, che ha presentato due opere realizzate in altrettante location; quarto classificato l’Istituto Comprensivo per Ciechi; quinto la scuola dell’infanzia di Rivotorto “Fratello Sole” sezione C; sesto la scuola primaria “Giovanni XXIII” sezione C; settimo la scuola primaria “Sant’Antonio”, classi 2A e 2B; ottavi a parimerito la scuola primaria “Sant’Antonio”, classi 5° e 5B e scuola primaria Convitto Nazionale “Principe di Napoli”; nono la scuola dell’infanzia di Rivotorto “Fratello Sole” sezione B – Laboratorio Genitori-Bambini; decimo la scuola dell’infanzia di Rivotorto “Fratello Sole” sezione A.

Menzione speciale per l’Accademia Punto Assisi, che ha realizzato un albero di Natale nel Palazzo Comunale addobbato con decori ricamati a mano, “per aver interpretato il tema del presepe in maniera particolarmente originale e creativa, valorizzando l’arte del ricamo, con il coinvolgimento di ricamatrici e merlettaie di tutta Italia”. Un attestato di ringraziamento è andato anche ad alcuni negozianti del centro storico di Assisi “per aver contribuito a promuovere l’atmosfera del Natale ad Assisi, lanciando anche un messaggio contro la violenza sulle donne, con le singolari installazioni natalizie in via San Francesco”.

Ai vincitori è stato assegnato un attestato e un contributo economico, a tutti i partecipanti è andato un riconoscimento morale visto che “tutte le opere hanno contribuito – conclude la nota del Comune – a rendere Assisi una ‘Città presepe’, a rinnovare i sentimenti di pace e fraternità contenuti nel messaggio del presepe francescano, nonché a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia nella città serafica”. (foto in evidenza e in basso gentilmente concesse dalla Rivista San Francesco)