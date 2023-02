Concorso letterario "Fuori e dentro di me": un'opportunità per gli studenti del Trasimeno e Corciano - Tuttoggi

“Ciò che anima questa iniziativa – come già spiegato in passato dalla Responsabile della Biblioteca Intercomunale Ulisse Cinzia Biani – è la volontà di regalare ai giovanissimi uno spazio di libera espressione. Per questo il premio non suggerisce o impone una traccia o tema da seguire. Non deve essere un compito scolastico, ma una opportunità che chi vuole può cogliere per potersi esprimere, guardarsi fuori e dentro in modo libero. Si può utilizzare la tipologia testuale che è più consona”. Tutti i testi ammessi alla selezione saranno valutati da una apposita commissione di esperti composta da 7 membri: due referenti degli Uffici Cultura dei Comuni di Panicale e Piegaro; cinque rappresentanti del mondo culturale, letterario e artistico. I primi tre testi classificati e i testi segnalati verranno pubblicati all’interno di un volume cartaceo, le cui copie saranno distribuite ai vincitori e ai rispettivi Istituti Scolastici. La cerimonia di premiazione avrà luogo durante il Maggio dei libri.