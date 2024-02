Concorso Art Bonus, Perugia partecipa con l'acquedotto medievale - Tuttoggi.info

Ha preso ufficialmente avvio l’VIII edizione del concorso Art Bonus promosso dal Ministero della Cultura e da ALES,

Ha preso ufficialmente avvio l’VIII edizione del concorso Art Bonus promosso dal Ministero della Cultura e da ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione – LuBeC, che nasce per dare visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori.

L’iniziativa, non solo premia l’impegno degli attori culturali, ma contribuisce anche a diffondere la conoscenza dell’Art Bonus, incentivando ulteriori donazioni e sostenendo la crescita culturale dei territori italiani.

Perugia, dopo le vittorie del 2018 e 2020 prima con Palazzo dei Priori e poi con la Fonte di San Francesco, partecipa quest’anno con l’Acquedotto Medievale finanziato dalla Brunello Cucinelli S.p.a.

L’Acquedotto, dopo l’Arco Etrusco, la Fontana di Via Maestà delle Volte, le Statue dei Giardini del Frontone, il Teatro Morlacchi e il Duomo, rientra all’interno di un più ampio impegno della famiglia Cucinelli per la valorizzazione e la riqualificazione dell’immenso patrimonio monumentale e storico-culturale della Città di Perugia.

L’edizione 2024, che coincide con il decennale dell’entrata in vigore della Legge Art Bonus, registra un numero di progetti ammissibili ancora più elevato rispetto alle precedenti edizioni: un segnale di grande vivacità dei territori e di una costante crescita del mecenatismo, sia pure a macchia di leopardo sull’intero territorio nazionale.

“Perugia – dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini – si candida con una delle opere più belle e di grande valore storico per tutta la città grazie alla famiglia Cucinelli che da anni sostiene la cultura e l’arte di questa città”.

“Anche Perugia vanta grandi risultati in questi dieci anni – prosegue Numerini – con una raccolta che sfiora i 2 milioni e 500 mila euro, 32 beni restaurati e 575 mecenati che dimostra quanto il mecenatismo e la filantropia, oggi, acquisiscono un peso sempre più rilevante all’interno della società contemporanea e soprattutto in ambito locale verso le comunità di riferimento”.

“Quello che lega profondamente – nota Riccardo Stefanelli, Amministratore delegato della Brunello Cucinelli S.p.a. – la nostra Impresa di Solomeo all’amata Città di Perugia è la condivisione di un ampio e duraturo progetto di bellezza. Un’iniziativa di cura e custodia del territorio. Il restauro del meraviglioso Acquedotto Medievale si inserisce in questo progetto che, in fondo, è una vera e propria dichiarazione d’amore per Perugia e la cultura italiana del bello”.

Come partecipare e votare

La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere uno o più progetti in gara. La votazione avviene attraverso un semplice clic sulla piattaforma Art Bonus e con un like sui canali social, a seconda della fase di svolgimento.

Categorie e Progetti Ammissibili

I progetti in gara sono suddivisi in due categorie:

Categoria “Beni e luoghi della cultura”: comprende progetti di restauro, manutenzione di beni culturali e sostegno a musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali. Categoria “Spettacolo dal vivo”: include progetti di sostegno agli enti e alle attività di spettacolo.

Sono ammessi al concorso circa 400 progetti, distribuiti su 17 regioni italiane.

Fasi del Concorso

Il concorso si articola in due fasi principali:

FASE I (fino al 1° marzo 2024): Votazione sul sito Art Bonus per selezionare i 20 progetti più votati per ciascuna categoria. FASE II (dal 4 al 18 marzo 2024): Votazione finale sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus per selezionare i 40 progetti più votati considerando entrambe le categorie.

Premiazione

I vincitori assoluti delle due categorie e i finalisti saranno premiati durante un evento pubblico organizzato dagli enti promotori del concorso.

Per votare clicca qui https://artbonus.gov.it/concorso/2024/acquedotto-medievale-restauro-conservativo.html