Concorsi al Comune di Gualdo Tadino, ecco l’iter

L’Amministrazione Comunale dopo aver appreso a mezzo stampa di alcune inutili polemiche da parte delle opposizioni, riguardanti i prossimi concorsi indetti dal Comune di Gualdo Tadino (che riguardano la copertura di alcuni posti in diverse categorie) tiene a precisare che l’iter procedimentale per assunzione tramite concorso pubblico è stato rispettato secondo i principi dell’Amministrazione Trasparante.

Il Comune di Gualdo Tadino a luglio 2019 con DGC n. 185 del 30-07-2019 ha approvato il piano dei fabbisogni di personale dell’Ente del triennio 2019/2021, rifatto anche a seguito della novità quota 100, che ha permesso ad alcuni dipendenti del Comune di anticipare il pensionamento.

All’interno di tale piano triennale del fabbisogno, l’Amministrazione ha individuato la necessità di ricoprire tramite concorso pubblico diverse figure che per l’anno 2019 riguardano N° 4 agenti Polizia Locale, N° 2 specialisti amministrativo-contabili. La struttura deputata ai procedimenti relativi all’assunzione di persone (Settore Amministrativo) in seguito alla deliberazione ha cosi avviato l’iter procedimentale per le assunzioni.

L’avvio avviene mediante indizione della selezione ed approvazione di schema di bando di concorso. Viene inviato l’avviso di selezione alla Gazzetta Ufficiale chiedendone la pubblicazione come da Legge (30 giorni). La Gazzetta Ufficiale pubblica l’avviso nei tempi necessari (10-15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di pubblicazione).

Il bando approvato sotto forma di schema sarà poi pubblicato contemporaneamente alla pubblicazione dell’avviso della selezione in Gazzetta Ufficiale e per la durata di 30 giorni come previsto dalla Legge. Pertanto le domande potranno essere effettuate soltanto a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente i primi giorni di settembre) e del Bando nella sezione del sito istituzionale (www.tadino.it): Amministrazione trasparente-bandi concorso.

“Chiariti gli aspetti tecnici della questione – dichiara l’Assessore al Personale e al Bilancio Marco Parlanti – non possiamo che ribadire che gli atti di cui trattasi sono pubblici e a disposizione di tutti i cittadini.

La riprova ne è che sono stati già visti, letti e commentati nel pieno rispetto dell’assoluta trasparenza e correttezza, che sono alla base di ogni nostra azione amministrativa.

Il sottoscritto così come i suoi colleghi amministratori si sentono al totale servizio dei cittadini e intendono onorare sotto ogni aspetto il loro incarico.

In termini di comunicazione e di informazione ai cittadini oggi, per gli Enti, è presente il sistema di Amministrazione Trasparente per mezzo del quale il cittadino può sapere tutto in tempo reale di ogni pubblicazione.

Fare polemica su un iter procedurale in corso, che delinea gli assetti del bando, ma che non lo rende attuativo fino a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è quantomeno pretestuoso.

Non è interesse di questa amministrazione nascondere niente, anzi auspichiamo una numerosa e qualificata partecipazione degli interessati ai vari concorsi. Apprezzeremo, inoltre, da parte dell’opposizione una dialettica politica costruttiva fondata su temi e fatti che meritano una reale discussione e approfondimento”.

I prossimi bandi indetti dal Comune di Gualdo Tadino, dunque, che riguarderanno varie figure, appena saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale saranno poi diffusi e comunicati in tutti i canali ufficiali dell’Ente e attraverso i mass media per poter informare tutti i cittadini.

