Conclave, portavoce Vaticano: "Nessun malore per Parolin" - Tuttoggi.info

Non c’è stato “nessun” malore per il cardinale Pietro Parolin. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha così smentito le voci che erano circolate ieri a proposito di un malore che avrebbe accusato il porporato durante le riunioni dei cardinali.

Il portavoce vaticano, smentendo l’ipotesi di un malore per il cardinale Parolin, ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico.

A parlare di “un breve malore” avuto dall’ex Segretario di Stato era stato il sito Usa Catholicvote che citando “fonti interne alla Santa Sede” riferiva di uno svenimento di Parolin dovuto a “un episodio di ipertensione”.

Intanto i lavori verso il Conclave vanno avanti. La Congregazione pre conclave dei cardinali continueranno domani, poi i porporati, elettori e non, torneranno a incontrarsi lunedì e martedì. Mercoledì l’inizio del Conclave.

Ma per ora mancano ancora “quattro cardinali” elettori, ha fatto sapere Bruni. Due i cardinali che hanno segnalato la loro assenza dal Conclave per “motivi di salute”: i cardinali Antonio Cañizares Llovera e John Njue – e quindi i cardinali elettori risultano al momento 133, di cui quattro non sono ancora pervenuti a Roma.