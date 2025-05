Conclave dalla A alla Z, le parole chiave dell'elezione del 267esimo Papa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dalla A alla Z, ecco le parole chiave del Conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa, il 267esimo.

A come acclamazione: il nuovo Papa viene presentato dalla loggia che si affaccia a San Pietro con l’Habemus Papam

B come ballottaggio: se ci saranno tre fumate nere, i cardinali si fermeranno per un giorno: altri colloqui e preghiere. Si riprende con altri 7 scrutini e in caso nuovo stop e altre sette tornate. Se l’accordo non si trova dopo 34 votazioni si va al Ballottaggio: con il voto dei due candidati più votati dell’ultima tornata

C come comignolo: il camino collegato alla stufa dentro la Cappella Sistina: li’ dentro vengono bruciate le schede coi nomi dei votanti

D come divieto: niente comunicazioni con l’esterno, né cellulari, né video, ne’ giornali

E come ‘Extra Omnes’: il fuori tutti che il maestro delle celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli pronuncerà per chiedere ai cardinali non elettori di uscire dalla Sistina

F come fumate: saranno due al giorno, una a fine mattina; l’altra a fine pomeriggio (salvo elezione immediata del Papa)

G come giuramento: prima delle operazioni di elezione ogni cardinale giura sulla Bibbia impegnandosi alla segretezza.

H come ‘Habemus Papam’: la formula latina pronunciata dal cardinale protodiacono dalla loggia di S. Pietro dopo l’elezione del nuovo Papa.

I come infirmarii: i tre cardinali che si recheranno dalla Sistina a S. Marta per fare votare eventuali elettori infermi.

L come lista: la lista dei votanti comprende 53 europei, 37 americani , 23 asiatici, 18 africani, 4 australiani

M come messa: le giornate al conclave scandite da preghiera, messa mattutina, vespri serali, votazioni.

N come nome: quello che sceglierà il nuovo Papa, solitamente in omaggio ad un predecessore

O come ordini: i cardinali si suddividono in tre ordini. Vescovi, presbiteri, diaconi

P come Pro eligendo Pontifice: la celebrazione per il Papa da eleggere. Si terrà il 7 Maggio alle 10.

Q come quorum: il numero di voti necessari per eleggere il Papa . In questo conclave è sceso ad 89.

R come residenza: i cardinali elettori soggiorneranno a S. Marta durante il Conclave

S come Stanza delle lacrime: è la stanza adiacente alla Sistina dove il nuovo Papa si ritira subito dopo l’elezione per riflettere. La stanza detta anche del pianto contiene anche tre taglie differenti di vesti papali (piccola, media, grande)

T come trasporto: i cardinali elettori saranno trasportati da S. Marta alla Sistina con un bus speciale

U come Universi Dominici gregis: è la Costituzione che regola la sede vacante e il conclave, in pratica la bussola per il Collegio cardinalizio

V come voto: i cardinali compilano la scheda, la mettono in un’urna sull’altare ; a fine voto la scheda viene trasferita in un’altra urna

Z come zitti: i cardinali dovranno rimanere in assoluto silenzio col mondo esterno .