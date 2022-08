Concerto dell'Aurora sul Trasimeno, le note di Mastrini accompagnano il sorgere del sole - Tuttoggi

L’eclettico pianista, noto a livello internazionale e con più di 35 milioni di ascolti su Spotify, sarà quindi protagonista di un risveglio magico e presenterà in uno dei luoghi più suggestivi dell’Umbria alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico dal titolo Hugs, tra i quali Carezze, Girasoli e Love.

Sarà quindi un evento imperdibile e multisensoriale che emozionerà e coinvolgerà gli ascoltatori, regalando una delle esperienze più particolari dell’intera estate umbra.

Anche questo concerto, così come gli altri in programma all’interno del Festival Internazionale Green Music, sarà completamente gratuito, in linea con i valori della manifestazione e del suo direttore artistico Maestro Maurizio Mastrini, che punta a diffondere cultura musicale senza alcun tipo di barriera, neanche economica.