Conai forma i giornalisti su riciclo ed economia circolare - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Il ruolo della comunicazione e dei media nella filiera del riciclo e dell’economia circolare è sempre più importante. Per questo Conai, il consorzio che da 26 anni riunisce le aziende produttrici di imballaggi, ha organizzato una serie di seminari in tutta Italia rivolti a giornalisti e operatori dell’informazione per illustrare il funzionamento della gestione dei rifiuti. Il corso di formazione, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, ha fatto tappa a Torino.

