Con Night Vision Peugeot non esistono più ostacoli - Tuttoggi

Nel giorno del positivo debutto in Borsa del gruppo Stellantis, che sancisce l’integrazione fra FCA e PSA creando il quarto produttore automobilistico mondiale, Peugeot presenta il sistema Night Vision. Giulio Marc D’Alberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia, traccia il funzionamento del sistema night vision che utilizza l’esperienza dei visori notturni perfezionati in campo militare. La telecamera termografica ad infrarosso, posta anteriormente vicino allo stemma del “leone”, leggermente arretrata rispetto alla calandra, intercetta di notte con fari accesi ostacoli posti fino a 200 metri. Questo sistema di Peugeot permette di individuare pedoni ed animali addirittura fra i 15 e i 200 metri. Un grande vantaggio in termini di sicurezza perchè mediamente un fascio anabbagliante arriva alla soglia dei 75 metri mentre l’abbagliante a 150 m. Un riquadro rosso segnala al guidatore che c’è un ostacolo in traiettoria collisione con allarme sonoro e pittogramma pedone/animale.

Altro elemento molto importante l’immagine viene restituita al guidatore spostata a destra o sinistra a seconda dell’angolo di sterzo che si applica quindi in sostanza restituisce in anteprima quella che è la visione che il conducente avrà una volta sterzato. Il quadro strumenti digitale viene utilizzato con una soluzione permanente ma c’è una soluzione temporanea. La soluzione permanente si ottiene selezionando la rotellina alla sinistra della razza del volante per cambiare la schermata del veicolo fra le diverse soluzioni disponibili oppure c’è la possibilità di sfruttare il sistema nel video delle schermate temporanea affinchè il guidatore possa avere sott occhio sempre gli strumenti tachimetro o contagiri o magari anche il sistema di navigazione e quindi preferisce avere la visualizzazione di queste informazioni. In caso in cui ci dovesse essere un problema un rischio un pericolo di fronte a noi durante la guida comparirà un alert che segnalerà il potenziale pericolo e ci troveremo di fronte la visualizzazione di tutte le immagini del sistema night vision sulla scala del grigio.

Trattandosi di una camera termografica quindi gli esseri viventi con temperature più alte rispetto al contesto dell’ambiente vengono evidenziati da colori più chiari. Ci sono due diversi avvisi di pericolo per quanto riguarda la natura di ciò che viene inquadrato di notte : un primo livello di categoria gialla quando ciò che viene inquadrato nell’ottica del sistema night vision non costituisce un potenziale pericolo durante la guida perchè non sulla traiettoria dell’auto; diverso discorso invece nel caso in cui ci siano degli oggetti o delle persone in linea, l’allarme sarà rosso. C’è una spia di funzionamento che è inserita all’interno del quadro strumenti digitale della Peugeot e può essere tre diversi colori : può essere grigia se non ci sono le condizioni di funzionamento del sistema perchè banalmente non è sufficientemente buio, può essere verde quando le condizioni di funzionamento sono tutte soddisfatte e poi c’è la stessa spia che diventa colore arancione quando non sono soddisfatti particolari requisiti quali la velocità o la temperatura ambientale.

La velocità non deve essere infatti superiore ai 160 Km/h e la temperatura fra i -30 e i +28 gradi. chiaramente la telecamera termica esige delle temperature per poter gestire in maniera evidente la differenza di temperatura tra gli esseri viventi e l’ambiente . Gli ostacoli infine devono essere alti almeno 50 cm. Un ulteriore strumento di guida autonoma di livello 2 che si aggiunge a quelli già esistenti e che si può avere su 508, 508 W, 3008 e 5008 come optional sugli allestimenti Gt e GT Pack con 1.000 Euro. Un’esclusiva Peugeot nei segmenti C e D.

