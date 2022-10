Con l'autocarro si incastra sul sottopasso: danni e multa - Tuttoggi

Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’Anas, i poliziotti hanno quindi chiuso il traffico – in attesa che l’area venisse rimessa in sicurezza – e richiesto l’intervento di una pattuglia deldistaccamento della Polizia Stradale di Todi per sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro, che ha poi dato esito negativo.

Una volta ripulita la carreggiata e rimessa in sicurezza l’intera area, la viabilità è stata ripristinata. A quel punto, gli agenti hanno contestato al conducente la violazione dell’art. 7 del Codice della Strada.