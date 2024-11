Con l’auto addosso a un muro, poi lo scontro frontale: donna muore, un ferito in codice rosso

Una donna trentenne è morta nella serata di martedì a seguito di un incidente automobilistico a Passignano sul Trasimeno, sulla strada del Lungolago.

Da quanto si è appreso la donna, di origine marocchina ma residente al Trasimeno, avrebbe perso il controllo della sua vettura, sbattendo contro un muro e poi scontrandosi frontalmente contro un’altra auto. Inutili i soccorsi per la donna, mentre l’uomo al volante dell’altra auto, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

(foto d’archivio)