Progressive classic è la filosofia che guida la nuova era di Lancia, annunciata dal ceo del brand torinese, Luca Napolitano. Cambia il logo, che riprende e reinterpreta quello del 1957 presente sull’Aurelia, un modello che tornerà in vendita in una nuova versione solo elettrica dal 2026. Prima di allora toccherà alla Ypsilon che dal 2024 sarà commercializzata sia in versione ibrida che full electric.

