Con la IX3 BMW introduce la sesta generazione eDrive - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – BMW avvia il percorso della “Neue Klasse” con la nuova iX3, modello che introduce la sesta generazione della tecnologia eDrive, con un cambio di architettura che segna il passaggio del marchio verso una nuova piattaforma elettrica dedicata. La vettura presenta proporzioni da Sport Activity Vehicle con un design semplificato. Il frontale è caratterizzato dalla calandra a doppio rene verticale, un richiamo ai modelli degli anni 60, dove l’illuminazione sostituisce le tradizionali cromature. L’efficienza aerodinamica è centrale: l’adozione di maniglie a filo e superfici levigate permette di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,24. La versione 50 xDrive dispone di trazione integrale e una potenza di 469 cavalli che le consente un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi e 9; mentre l’autonomia supera gli 800 chilometri. Il sistema sfrutta un’architettura a 800 volt e una potenza di ricarica fino a 400 chilovatt, che consente di recuperare 372 km di percorrenza in 10 minuti. Supporta inoltre la ricarica bidirezionale, permettendo all’auto di fornire energia alla rete domestica. L’abitacolo introduce il BMW Panoramic Vision, un nuovo head up dislay che proietta le informazioni di guida lungo l’intera base del parabrezza. La scelta dei materiali privilegia la sostenibilità: i rivestimenti dei sedili sono composti al 100% da PET riciclato. La gestione dei comandi è orientata alla semplificazione digitale, supportata da una retroilluminazione ambientale integrata. La dinamica del veicolo è gestita dall’unità centrale “Heart of Joy”, un modulo software che coordina propulsione e frenata per ridurre i tempi di risposta del sistema. Tra le dotazioni di assistenza alla guida figurano il Motorway Assistant, per la guida assistita in autostrada, e il City Assistant, in grado di riconoscere i semafori. La funzione Soft Stop interviene per modulare la pressione frenante nelle fasi di arresto. La IX3 sarà prodotta nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria.

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