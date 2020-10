Con il nuovo C5 Aircross Hybrid comfort ai massimi livelli - Tuttoggi

Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In è il SUV ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 kmi di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO2; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni. Offre un’esperienza di comfort ai massimi livelli grazie all’isolamento fornito dai vetri anteriori stratificati, alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e ai sedili Advanced Comfort, a cui aggiunge tutto il piacere della guida fluida e silenziosa in modalità 100% elettrica. Con la sua motorizzazione ibrida ricaricabile offre 225 cv di potenza complessiva, unisce tecnologia e prestazioni dinamiche di altissimo livello, per un piacere di guida estremo. Nella sua versione plug-in Hybrid si conferma Best In class per modularità con i 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, oltre al volume del bagagliaio fino a 600 litri, valore record nella categoria dei C-SUV plug-in Hybrid.

Offre 20 funzioni di assistenza alla guida al servizio della sicurezza e del benessere a bordo, a cui aggiunge un ecosistema tecnologico completo pensato per agevolare la vita quotidiana e che include la gestione automatica delle modalità di guida, la ricarica semplificata e programmabile, interfacce intuitive e un portale di servizi connessi dedicati. Disponibile in due versioni, Feel e Shine, offre un’ampia possibilità di personalizzazione grazie a 7 colori per la carrozzeria, 4 Pack Color, il tetto a contrasto Black e la scelta tra 3 diversi cerchi in lega. Internamente, sono 4 i possibili rivestimenti interni abbinati sempre ai sedili Advanced Comfort, di serie su tutte le versioni. In Italia, grazie ai suoi ridotti valori di emissioni di CO2, SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-in beneficia fino a 9.000 euro di incentivi all’acquisto, comprensivi di Ecobonus statale auto 2020. Inoltre, per offrire ai Clienti la massima flessibilità di utilizzo, SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-in propone condizioni straordinarie con il finanziamento “Simply With You” oppure con soluzioni di noleggio a lungo termine, sia per clienti privati che per clienti Business.

