Con il cuore 2024, si rinnova la solidarietà dei francescani | Le foto più belle della serata - Tuttoggi.info

Si rinnova la solidarietà di Con il Cuore 2024, la grande serata di musica e solidarietà e concerto benefico condotto da Carlo Conti andata in onda Rai 1 dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, con replica domenica 9 giugno alle 16.15 su Rai 1. “Siamo arrivati alla ventiduesima edizione di Con il Cuore – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento -, un cuore che non smette di battere per le persone che hanno più bisogno. È il momento di alzare un’unica voce da Assisi, quella della solidarietà”.

Grande successo di ascolti per la serata di ieri, con oltre 2.700.000 spettatori, pari al 15,49% di share, a partire dall’apertura della serata con i Nomadi tornati ad Assisi per un messaggio di pace, dopo il concerto per la pace del 1991 nella città di san Francesco, con la canzone “Dio è morto”, scritta da Francesco Guccini. “Una canzone – ha dichiarato Carlo Conti – inno di questa fantastica serata. È un onore e un piacere essere a fianco dei francescani in questa maratona benefica”. A seguire Orietta Berti, The Kolors, Ricchi e Poveri, Enrico Nigiotti, Maninni, Gaia Di Fusco, Fausto Leali e Giuseppe Gambi.

«Assisi dimostra che i “poveri cristi” sono nel cuore degli italiani con un’anima bella, aperta e inclusiva – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato, ringraziando tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato all’evento –. Gli ascolti lo dimostrano senza se e senza ma. Come san Francesco diciamo “finché abbiamo tempo operiamo il bene”. Da Assisi si è levato forte il grido della pace». «Dalla magnifica cornice della Basilica e del Sacro Convento – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento -, ancora una volta noi frati vogliamo farci tramite della solidarietà da parte di tanti amici che, con il cuore pieno di affetto, come fece e come invitò a fare san Francesco, decidono di non trattenere per sé, per andare incontro a tante situazioni di povertà e di disagio, in Italia e nel mondo. Ci aspettiamo come sempre una risposta corale, decisa, gioiosa, perché molti possano beneficiare del vostro dono!»

Fino al 30 giugno è possibile sostenere Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi: fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. (Foto © Archivio fotografico Sacro Convento – fra Andrei Ciobanu)