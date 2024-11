Con il concerto del Duo Rodin torna la grande musica al teatro del Pavone di Perugia - Tuttoggi.info

Festeggia un atteso ritorno – sabato 30 novembre alle 17.30 – la stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: sarà infatti il teatro del Pavone, storica sede concertistica perugina in piazza della Repubblica, di recente restauro, a ospitare l’esibizione del Duo Rodin, formato dai giovani (classe 2000) e talentuosi Sofia Manvati, violino, e Giorgio Lazzari, pianoforte.

Entrambi vincitori del premio Roscini-Padalino, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti – c’è tempo proprio fino al 30 novembre per partecipare alla ventunesima edizione – nel 2020 hanno deciso di formare un duo stabile animato dalla volontà di proporre programmi accostando opere meno conosciute a grandi e noti capolavori.

Sabato, al Pavone, in programma musiche di Franz Schubert (Sonata in la maggiore “Duo” in la maggiore D. 574), Igor Stravinsky (Divertimento per violino e pianoforte, di non frequente esecuzione, una “suite” trascritta dal balletto Le baiser de la fée) e César Franck (Sonata in la maggiore per violino e pianoforte).

Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA