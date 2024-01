Con i bandi scuole del Pnrr Intred connette gli istituti lombardi - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo completando quelli che sono i cosiddetti ‘bandi scuole’ del PNRR, che prevedono il fatto di poter portare la connettività della banda ultralarga a tutte le scuole italiane. Noi ci occupiamo della Lombardia, per dotare le scuole, che rappresentano il nostro futuro, di una connettività adeguata. Stiamo completando il primo bando, completeremo nei prossimi anni il secondo, sono poco meno di 10.000 scuole in tutto il territorio lombardo”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Federico Protto, direttore generale di Intred, operatore italiano fornitore di servizi quali connettività e banda larga.

fsc/gsl