Con gli incentivi, agli italiani, l''elettrico piace di più - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Gli incentivi del Governo per l’acquisto di auto elettriche mettevano a disposizione circa 200 milioni per l’acquisto di vetture con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di Co2 per chilometro. Un bel gruzzolo che però in poche ore è andato esaurito, e solo nel 40% dei casi ha riguardato la sostituzione di vetture omologate Euro 2 o inferiori. La restante parte invece è andata a chi acquistava vetture elettriche senza rottamazione. Le stime parlano di circa 26 mila vetture “incentivate”, si tratta di poco meno della metà delle 66mila elettriche vendute in Italia l’anno passato.

