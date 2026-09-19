Con caro-energia cresce l'inflazione e si riducono consumi e Pil - Tuttoggi.info

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Con caro-energia cresce l’inflazione e si riducono consumi e Pil

ItalPress

Con caro-energia cresce l’inflazione e si riducono consumi e Pil

Sab, 19/09/2026 - 11:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’Italia paga l’elettricità molto più dei principali Paesi europei, fino a quasi 70 euro Megawattore, e il nuovo shock sui mercati internazionali dell’energia rischia di allargare ulteriormente questo divario, con pesanti effetti sulle bollette di famiglie e imprese e sull’economia del nostro Paese. È quanto emerge da un’analisi delle dinamiche dei prezzi energetici realizzata da Confcommercio in collaborazione con il CER e dalle stime dell’Ufficio Studi Confcommercio sugli effetti del caro energia su inflazione, consumi e crescita. Si tratta di un vero e proprio “spread energetico”, che si è ampliato dopo la crisi russo-ucraina e che oggi torna in primo piano con la nuova impennata delle quotazioni internazionali.

fsc/gsl

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