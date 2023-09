Comunità in festa per le nozze di diamante di Rolando e Marcella

L'ex dirigente di banca Rolando Poggioni e la storica maestra Marcella Bococcoli di Magione hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio

Festa nella comunità magionese per i 60 anni di matrimonio di Rolando Poggioni e Marcella Bacoccoli. La coppia, che si era sposata 60 anni fa nella Basilica di San Francesco ad Assisi e che ora ha celebrato a Magione le nozze di diamante, è molto conosciuta nella comunità magionese e in Umbria.

Rolando è stato per lunghi anni direttore della Cassa di Risparmio, poi Unicredit, in diverse filiali in Umbria, Marcella è stata maestra elementare a Magione. Entrambi hanno contribuito ad animare la vita culturale e sociale della cittadina dove vivono. Rolando è è stato tesoriere dell’asilo e dell’associazione culturale Marchesi, della quale è ancora uno delle colonne portanti, come pure sostenitore della Misericordia.

Auguri di cuore a una coppia che con la sua unità ha saputo trasmettere quei valori fondamentali che non dovrebbero mai mancare.