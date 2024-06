Comunicazione Italiana, al via WellWeek festival su sostenibilità e benessere - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Tra le numerose iniziative di Comunicazione Italiana, quest’anno farà il suo esordio la WellWeek, il Festival itinerante della sostenibilità e del benessere, previsto in varie tappe in giro per l’Italia dal 16 al 22 settembre. Attraverso iniziative di vario genere – culturale, convegnistico, sportivo, esperienziale – il Festival intende mettere al centro il tema della ‘Smart life’, esplorando cioè l’impatto della tecnologia e dell’innovazione sulle nostre vite, rendendole più sostenibili e a misura d’essere umano. In una parola: più smart.

Tra le principali tappe dell’evento – più le molte che si aggiungeranno – il Learning Forum (Milano, 17 settembre); il Mobility Forum (Roma, 18 settembre); il Forum Sostenibilità (Napoli, 19-20 settembre) e il Forum Sailing Cup (20-22 settembre), da oltre dieci anni il più importante appuntamento di networking della Community di Comunicazione Italiana. Tra gli appuntamenti maggiormente degni di nota, il 19 settembre a Napoli, nell’ambito del Forum Sostenibilità, verrà assegnato il premio Gea 2024 (Green economy award), a una delle aziende che si sono distinte per l’implementazione di pratiche sostenibili e per il contributo positivo all’ambiente, alla società, al benessere dei collaboratori.

Presentazione ufficiale dell’evento oggi il 5 giugno, in occasione della ‘Forum live community experience’, serata di anteprima del Forum Comunicazione 2024 (previsto domani). In qualità di testimonial della Smart life, interverrà Biancamaria Cavallini, board member di Mindwork. Previsto inoltre un intervento di Tullia Cautiello, in qualità di presidente di ‘For human community’, l’Associazione promotrice del premio Gea e di numerosi altri momenti all’interno della WellWeek. Il programma della WellWeek – che si arricchirà di numerosi altri appuntamenti da qui a settembre – è consultabile alla pagina: https://comunicazioneitaliana.it/eventi/wellweek