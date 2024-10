COMUNICATO STAMPA #SHARERASMUS VIP: Very International Pupils - Tuttoggi.info

In occasione della celebrazione degli Erasmus Days, si è svolta all’ITT Allievi-Sangallo oggi, sabato 19 ottobre, la manifestazione #SHARERASMUS VIP, con l’obiettivo di far condividere agli studenti della scuola che hanno avuto l’occasione di svolgere delle esperienze all’estero lo scorso ed il corrente anno scolastico, la loro avventura.

A partire dal 2017 gli Erasmus Days sono diventati un appuntamento annuale per tutta la community Erasmus+ in Europa per celebrare i successi delle attività Erasmus+ mettendo in evidenza le opportunità ed i risultati dei progetti di mobilità e cooperazione europea implementati dalle scuole.

L’acronimo VIP, scelto per completare il titolo della manifestazione dell’ITT, sta per Very International Pupils, a testimoniare proprio quanto il processo di internazionalizzazione che vede coinvolti gli studenti dell’Istituto stia progredendo: sono infatti più di cinquanta gli studenti che lo scorso anno scolastico hanno avuto la possibilità di svolgere un’esperienza all’estero tramite progetti come Erasmus VET, il progetto di mobilità internazionale Erasmus KA210 “DigiTale of Life” basato su tre step di mobilità internazionale tra Italia, Turchia e Macedonia del Nord, di cui l’ITT e’ coordinatore, o ancora i PCTO all’estero svolti a Creta e a Dublino.

Gli studenti oggi hanno voluto condividere con gli altri alunni della scuola, con i docenti e con le famiglie presenti all’evento, quanto questa esperienza sia stata arricchente e formativa, soprattutto da un punto di vista umano.

Il programma della mattinata è stato molto ricco: dopo i saluti di benvenuto da parte della DS Prof.ssa Cinzia Fabrizi e un’introduzione all’evento della Prof.ssa Chiara Sabatini, Ambasciatrice Erasmus +, sono intervenute le Prof.sse Laura Ghidini, Laura Ridolfi e Antonella Settimi, tutte docenti della Commissione Internazionalizzazione dell’ITT, per presentare in maniera più approfondita il programma Erasmus+ e tutte le opportunità che offre.

Poi è stata la volta degli studenti che, con grande emozione ed entusiasmo, hanno raccontato ai presenti un’esperienza che, nella maggior parte dei casi, gli cambierà la vita.

Le parole maggiormente ricorrenti nei racconti dei ragazzi per definire la loro esperienza sono state “formativa”, ”profonda”, “una vera sfida”, “speciale” ed i loro discorsi sono stati intessuti di termini come “amicizia”, “indipendenza”, “libertà”, “crescita”, “accoglienza”.

Sono emersi anche momenti di difficoltà, la cui soluzione è stata descritta dagli studenti come momento di crescita e di sviluppo delle proprie capacità di problem solving.

Quest’anno il focus dell’incontro è stato “Cosa significa essere cittadino europeo” e gli studenti, attraverso le loro testimonianze, hanno messo anche in evidenza il contributo del programma Erasmus+ alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’area europea dell’istruzione.

Non sono mancati da parte degli studenti ringraziamenti sentiti e sinceri per la scuola, per l’Unione Europea e per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e il successo di questi progetti.

Al termine dell’incontro sono stati consegnati agli studenti gli attestati di partecipazione.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA