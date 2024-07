COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO

Il mese di luglio si apre con una notizia strepitosa. Nell’ambito del bando sport e periferie il Ministero competente ha ufficializzato l’assegnazione di 700mila euro al Comune di Spoleto per il totale rifacimento della pista d’atletica di piazza d’Armi. Il Pd ringrazia l’ufficio sport, i progettisti e tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per raggiungere questo risultato. Con il rifacimento del palazzetto dello sport di via Martiri della Resistenza e gli altri interventi in atto e programmati sugli impianti sportivi di città e periferie, il quadro generale della dotazione di strutture efficienti si amplia e si qualifica.

“Con il finanziamento ottenuto- commenta il segretario PD, Stefano Lisci – Spoleto si candida a sede di eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale. Ma ciò che veramente conta è lo scopo sociale oltre che meramente sportivo per le nuove generazioni che nella pista d’atletica possono convergere incanalando nei valori della lealtà, del sacrificio e della sana competizione l’esuberanza propria della giovinezza. È il miracolo dello sport”.