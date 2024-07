COMUNICATO NR 1 SOCIALISTI PER FOLIGNO - Tuttoggi.info

Foligno, 19/07/2024

COMUNICATO STAMPA SOCIALISTI PER FOLIGNO

COMUNICATO STAMPA N°1

Il soddisfacente riscontro elettorale ottenuto dai candidati socialisti (Guglielmo Castellano e Luciano Gerani) inseriti nella lista di Foligno in Comune, ci spinge ancora di più – come era nelle nostre intenzioni originarie – a rafforzare la presenza socialista in città.

Innanzitutto ci preme ringraziare tutti quei cittadini folignati che hanno scelto di dare la loro fiducia ai nostri candidati, una fiducia che intendiamo ripagare impegnandoci al massimo insieme a Mauro Masciotti per potenziare il campo progressista di Foligno.

I Socialisti ci sono e rappresentano ora una presenza politica ben individuabile di questa città, pienamente rappresentata ed operativa nell’ambito della sinistra.

Ed anche all’appuntamento con le prossime elezioni regionali, saremo presenti con il nostro contributo.

