Comunicato AVS-Alleanza Verdi Sinistra NO-NUCLEARE a Terni - Tuttoggi.info

Bandecchi e la sua giunta stanno lavorando per una mini-centrale nucleare a Terni, ma una mini-centrale nucleare di nuova generazione, non esiste, sarebbe comunque una Centrale nucleare.

Questo, ce lo dice uno scienziato, Coppi, il più grande fisico nucleare in Italia e non di parte:

i mini-reattori non sono quel che si dice, lo conferma il Prof. Coppi, che parla di “non realistiche caratteristiche attribuite a tutti i cosiddetti mini reattori a fissione, a partire dai costi”.

Noi di AVS – Alleanza Verdi Sinistra, ribadiamo, che Terni non è una zona sacrificabile: il sindaco Bandecchi sa bene che viviamo in una città che ha già pagato troppo in termini di salute e inquinamento. Pensare di costruire qui una centrale nucleare, cosiddetta impropriamente di ‘nuova generazione’ è un atto irresponsabile.

Il nucleare non è la soluzione alla crisi climatica: è costoso, pericoloso e produce scorie che nessuno sa gestire. Serve invece una vera transizione ecologica. basata su energie rinnovabili, innovazione e partecipazione.

Abbiamo per questo lanciato il referendum di Alleanza Verdi e Sinistra, contro il nucleare.

Perché chi vive in un territorio ha il diritto di decidere sul proprio futuro.

È da tanto che abbiamo iniziato il cammino per difendere la nostra salute, il nostro ambiente e il nostro diritto di scegliere.

Nell’ articolo di Ecologica che segue, il nostro professore Claudio Santi, co-portavoce di Europa Verde Verdi, per la provincia di Perugia, spiega tutte le ragioni del NO al Nucleare, concludono Francesca Arca, Riccardo Passagrilli, Valentina Persichetti ed Emiliano Listanti, portavoci di AVS – Alleanza Verdi Sinistra Terni

https://www.ecologica.online/2025/03/24/mini-reattori-nucleari/





Luogo: TERNI, TERNI, UMBRIA