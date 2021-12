Comune Spoleto, visita del Governatore Distretto 2090 del Rotary International - Tuttoggi

Il Governatore Giacchino Minelli era accompagnato a palazzo comunale da Carlo Alberto Zualdi, Stelvio Gauzzi e Roberto Calai,

Nella mattina del 6 dicembre, il vicesindaco Stefano Lisci ha incontrato il Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, Giacchino Minelli, accompagnato a palazzo comunale da Carlo Alberto Zualdi, Stelvio Gauzzi e Roberto Calai, rispettivamente presidente, segretario e prefetto del Rotary Club di Spoleto. Presente anche la dirigente della direzione Servizi alla persona Dina Bugiantelli.

“I nostri sono incarichi annuali – ha spiegato il Governatore Minelli dopo aver ringraziato il vicesindaco Lisci per l’accoglienza – e in questi primi cinque mesi di incarico sto incontrando le amministrazioni pubbliche del Distretto 2090 che comprende Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. La considero una buona consuetudine perché questi incontri permettono di consolidare quella sussidiarietà che è alla base del rapporto tra il Rotary e i comuni in generale”.

Un confronto cordiale, che è servito soprattutto a mettere in fila le attività svolte in questi anni dal Rotary Club di Spoleto in collaborazione con il Comune di Spoleto.

“Il Rotary Club di Spoleto – ha tenuto a sottolineare il vicesindaco Lisci – è sempre stata vicina al lavoro dell’amministrazione pubblica, affiancandoci in molte attività e fornendo un supporto che si è dimostrato determinante. Queste forme di collaborazione sono anche un modo per accorciare la distanza che a volte c’è tra la politica e i cittadini.”

“Lo scopo della nostra associazione è fare servizio – ha aggiunto Giacchino Minelli – e siamo molto focalizzati su questo, anche se l’emergenza sanitaria ci ha spinto a diversificare la nostra attività”.

Al termine dell’incontro il Governatore del Distretto 2090 ha donato al vicesindaco Lisci la spilla del Rotary. Da parte sua il vicesindaco ha donato a Minelli il crest del Comune di Spoleto ed il volume ‘Spoleto. Dizionario visivo di una città’.