Comune Spoleto assume 20 persone entro il 2019 | I profili richiesti

Garantire la continuità dell’azione amministrativa e rispondere alle necessità legate al turn-over. Sono questi i riferimenti del piano delle assunzioni per l’anno 2019 del Comune di Spoleto, deliberato a giugno dalla Giunta comunale. Il lavoro di verifica ed analisi effettuato nell’ultimo anno dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di focalizzare le criticità di organico presenti nelle varie direzioni, ha consentito di aggiornare il piano triennale del fabbisogno occupazionale per l’anno in corso.

“In questi mesi abbiamo effettuato una mappatura delle effettive esigenze nei diversi settori – ha spiegato l’assessore al personale Alessandro Cretoni – anche alla luce delle richieste di pensionamento presentate in base a “quota 100”, che si sono aggiunte a quelle dei dipendenti che avevano comunque maturato i requisiti. Parliamo di un totale di 16 persone solo per il 2019, quindi abbiamo dovuto necessariamente concentrarci sulle procedure concorsuali da avviare entro il mese di dicembre”.

Venti in totale le assunzioni previste, a cui vanno aggiunte le due procedure che verranno espletate in applicazione dell’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) per individuare i dirigenti per la direzione economico-finanziario e risorse umane e per la direzione sviluppo.

“Abbiamo individuato le professionalità che riteniamo necessario ed urgente inserire in organico – ha aggiunto l’assessore Cretoni – confrontandoci sia con i dirigenti, il cui apporto in questa fase è stato senza dubbio importante per avere un quadro puntuale della situazione, sia con i rappresentanti sindacali, con cui stiamo lavorando con spirito estremamente costruttivo”.

Nello specifico, oltre al nuovo dirigente della direzione tecnica, le procedure concorsuali permetteranno di inserire nell’organico del Comune di Spoleto tre specialisti amministrativi (categoria D), quattro esperti di vigilanza (C), un esperto di gare (C), quattro educatrici di asili nido (C), quattro esperti amministrativo contabile (C), un esperto tecnico (C) e due operatori per i servizi ausiliari (B).

“Ringrazio quindi la struttura comunale per la proficua collaborazione che ha contraddistinto questi mesi di lavoro – ha concluso l’assessore Cretoni – e, allo stesso tempo, i rappresentanti sindacali per il contributo fornito, nella certezza che quanto fatto potrà migliorare i servizi dell’Ente”.

