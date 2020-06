Comune Marsciano riapre aree gioco dei verdi pubblici | Ecco le regole - Tuttoggi

Il Comune di Marsciano, con un’ordinanza del sindaco, ha riaperto al pubblico, a partire da venerdì 5 giugno, le aree gioco presenti all’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche.

L’uso dei giochi, è vincolato all’osservanza obbligatoria di precise norme comportamentali per contenere il rischio di contagio da coronavirus.

Divieto di assembramento, mantenimento di una distanza di sicurezza di almeno un metro, che diventa di due metri nel caso di svolgimento di attività sportiva o motoria.

Per quanto riguarda, in particolare, i giochi per bambini, questi sono fruibili nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti linee guida

i genitori e/o le persone che accompagnano i minori provvedono all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare;

per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;

deve essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;

i genitori e/o accompagnatori dovranno avere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani dei minori accompagnati che utilizzano le attrezzature per il gioco.

Il Comune provvederà ad una pulizia quanto più frequente possibile delle attrezzature con detergente neutro, specie per quanto attiene le superfici e attrezzature di gioco toccate più frequentemente.

Si ricorda infine che il non rispetto di quanto indicato è sanzionabile, ai sensi del regolamento di Polizia urbana con una ammenda da 40 a 500 euro.