Comune di Spoleto in mostra al TTG Travel Experience 2022 di Rimini - Tuttoggi

“L’organizzazione è stata ottima e questo ci ha permesso di cogliere un’opportunità importante, focalizzando l’attenzione su tre temi che, dal punto di vista turistico, sono il presente e il futuro per la nostra città: cultura, enogastronomia e sport outdoor – ha spiegato l’assessore Angelini Paroli – Abbiamo fornito delle chiavi di lettura che, pur partendo dalle nostre istituzioni culturali che hanno fatto conoscere Spoleto in Italia e nel mondo, potessero promuovere il nostro territorio in senso più ampio, andando ad interessare tour operator e aziende del settore turistico. Riteniamo molto buono il risultato di questa tre giorni”.

Nel corso della presentazione, a cui ha partecipato anche l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, è stato lanciato lo spot di Dolci d’Italia, in questi giorni in programmazione su La7.

La seconda conferenza al TTG si è invece svolta venerdì 14 ottobre alle ore 10.30 sul tema Tra cultura e natura: gli appuntamenti imperdibili a Spoleto, un’occasione per presentare la programmazione 2023 sia delle principali istituzioni culturali di Spoleto, sia del più importante evento dedicato allo sport outdoor, in particolare alla mountain-bike.

Insieme all’assessore Giovanni Angelini Paroli, che ha presentato la LXX Settimana di studi sull’alto medioevo Il tempo nell’alto medioevo (13 – 19 aprile 2023) e la stagione del Teatro Lirico Sperimentale (agosto – settembre 2023), sono intervenuti infatti Davide Placidi, che ha fatto una panoramica dei progetti futuri del Festival dei Due Mondi (l’edizione 2023 si terrà dal 23 giugno al 9 luglio) e Azzurra Ministrini che ha raccontato l’evoluzione della Spoleto-Norcia in MTB, in programma dal 1 al 3 settembre 2023, divenuta in pochi anni uno dei principali eventi sportivi nazionali dedicati alla mountain-bike.

