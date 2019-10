Comune di Castiglione del Lago, assunzione a tempo indeterminato

E’ indetta una pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore), ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014, di n. 1 Funzionario Tecnico di cat. D in possesso di alta specializzazione, esperienza, capacità e competenza professionale a cui affidare l’incarico di responsabile dell’Area Governo del Territorio

Il rapporto di lavoro a tempo determinato che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco 2019-2024.

Le domande devono pervenire al Comune di Castiglione del Lago e protocollate entro e non oltre le ore 12 del 25 ottobre 2019.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Settore Risorse Umane del Comune di Castiglione del Lago, Piazza Gramsci, 1 – Tel. 075/9658245 – 0759658246.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Bondi.

