Comune cerca rilevatori per il censimento Istat 2022, domande entro il 17 agosto

Fino alle ore 12.00 di mercoledì 17 agosto sarà possibile presentare domanda al Comune di Città di Castello per candidarsi a svolgere l’incarico di rilevatore di censimento per l’anno 2022, nell’ambito dell’indagine sulla popolazione e sulle abitazioni promossa dall’Istat.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando, pubblicato all’Albo pretorio online del portale istituzionale (https://jcitygov.comune.cittadicastello.pg.it/web/trasparenza/albo-pretorio), dovranno far pervenire l’istanza in busta chiusa all’Ufficio Statistica e Censimento dell’ente, compilando lo specifico modulo e allegando un curriculum vitae. Il plico potrà essere recapitato a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo in piazza Fanti, nel loggiato Celso Ragnoni; tramite posta elettronica, all’indirizzo PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, trasmettendo la domanda e la relativa documentazione in un unico file in formato PDF; tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di Statistica e Censimento in piazza Venanzio Gabriotti n. 1, 06012 Città di Castello, Perugia. In caso di spedizione attraverso la posta ordinaria, la busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza: non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento.