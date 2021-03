“Chiederemo al presidente della Regione l’istituzione della Zona rossa per Caltanissetta”.

Così il sindaco Roberto Gambino, che si dice “preoccupato per l’avanzata dei casi in città”.

“Domani, lunedì 15 marzo, le scuole resteranno chiuse. Abbiamo avuto 100 casi in più da venerdì a domenica. Questo è molto preoccupante. Bisogna stare attenti, potrebbe trattarsi della variante inglese”.