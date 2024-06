Comunali, tutti gli eletti al Trasimeno DIRETTA

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno in attesa di conoscere il nome del sindaco

Iniziato lo scrutinio delle schede delle comunali nei centri del Trasimeno dove si rinnova il sindaco. Si tratta di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

(ore 21.35) Matteo Burico si conferma sindaco di Castiglione del Lago. Il candidato del centrosinistra conquista 4.886 voti, pari al 61,30%. La coalizione di centrosinistra prende quindi 10 seggi in Consiglio comunale, oltre al sindaco. In Consiglio anche il candidato del centrodestra, Filippo Vecchi, al 30,94%. Oltre a lui, la coalizione prende 4 seggi. In Consiglio anche il terzo candidato, Paolo Brancaloni, con il 7,75%.

(ore 20.40) A Castiglione con 13 sezioni scrutinate su 16 Burico è saldamente davanti con circa il 60,4% dei consensi.

(ore 20.05) A Castiglione con 4 sezioni ancora da scrutinare Burico è in vantaggio di 1782 voti su Vecchi.

(ore 19.45) A Castiglione con 11 sezioni scrutinate su 16 Burico è al 60,6%.

(ore 19.10) A Castiglione del Lago è in vantaggio il sindaco uscente Matteo Burico con il 60.62%, seguito dal candidato di centrodestra, Filippo Vecchi, al 31,42. I dati del Ministero dell’Interno considerano 11 sezioni scrutinate su 16 totali.

(ore 17,35) Giuli Cherubini (Avanti Insieme) si conferma sindaco di Panicale con 976 voti 833,55%). Daniele Torroni (L’Unione) ha raccoltoil 30,84%; Ida Calcini (Iniziamo dal Presente) il 23,65%; Virginia Marchesini (Panicale Cambia) il 12%.

(ore 17.22) E’ Roberto Ferricelli il sindaco di Piegaro con il 66,8%. Roberto Pinzo ha raccolto il 19,4%; Luca Sargentini il 13,8%.

(ore 17.20) Maria Elena Minciaroni con il 1092 voti (56,12%) si conferma sindaco di Tuoro. Valentino Mori (Impegno Comune) ha raccolto 854 voti (43,9%).

(ore 17.05) Massimo Lagetti (Insieme per Magione) è nuovo sindaco di Magione con 4.737 voti (68%). Giacomo Sottili (centrodestra) si ferma al 24,10%; Elia Francesco Fiorini al 7,9%.

(ore 17.00) Fausto Risini si conferma sindaco di Città della Pieve con 1.880 voti pari al 46,3% dei voti. Marco Cannoni (Insieme per Città della Pieve) si ferma al 36,7%; Lucia Fatichenti (Cambiamo) al 15%.

(ore 16.45) Luca Dini (Insieme per Paciano) è il sindaco di Paciano con l’88,3%(461 voti). Domenico Lucarelli si ferma a 61 voti.

(ore 16.22) A Magione 7 sez su 8: Risini aumenta il suo vantaggio (44,6%) su Cannoni (40%), Fatichenti al 15,4%.

(ore 16.20) A Tuoro la prima delle 4 sezioni scrutinate: Maria Elena Minciaroni 132 voti; Valentino Mori 116.

(ore 16.15) Prima sezione, sulle 5 totali, scrutinata a Panicale: Giulio Cherubini avanti col 44,1%; Daniele Torroni al 25,3%; Ida Calzini al 18,2%; Virginia Marchesini al 12,3%.

(ore 16.08) A Magione con 9 sez. su 14: Lagetti al 67,8%; Sottili al 24,9%; Fiorini al 7,3%.

(ore 15.50) a Città della Pive con 6 sez. scrutinate su 8: Risini 43%; Cannoni 41,5%; Lucia Fatichenti 15,5%.

(ore 15.40) A Magione con 5 sez. scrutinate su 14: Lagetti 67,3%; Giacomo Sottili25%; Elia Francesco Fiorini 7,6%.

(ore 15.35) A Castiglione la prima sezione scrutinata: Matteo Burico (centrosinistra)al 71,1%; Filippo Vecchi (centrodestra) al 26,76%; Paolo Bracaloni al 2,1%.

(ore 15.22) A Città della Pieve nell’unica sezione scrutinata il sindaco uscente Fausto Risini è avanti con il 51%, Marco Cannoni segue al 35%.

(ore 15.20) A Piegaro Roberto Ferricelli è ampiamente avanti nelle 2 sezioni scrutinate sulle 3 complessive: 53,5% sulla sez. 1 e 74,2% nella sez. 1. Roberto Pinzo segue a distanza, rispettivamente con 24,2% e 13,4%.

(ore 15.00) A Magione, con una sola sezione scrutinata, Massimo Lagetti (Insieme per Magione) è al 70,7%. Giacomo Sottili (Progetto Magione – Centrodestra Unito) è al 20,9%. Elia Francesco Fiorini (Azione civica) all’8,3%.

