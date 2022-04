xd7/sat

“L’unità del centrodestra per noi è un valore assoluto, non serve solo per governare questa città, ma anche la regione e il Paese”. Lo dice Francesco Cascio, candidato sindaco di Palermo sostenuto per il momento da Forza Italia, Lega, Noi con l’Italia e Coraggio Italia, lanciando un appello al resto del centrodestra.