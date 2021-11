Compra coca per festeggiare 42esimo compleanno, carabinieri arrestano pusher

Giovane albanese fermato dai carabinieri ed arrestato mentre vende droga ad un 42enne di Terni che stava festeggiando il suo compleanno

Stava comprando della cocaina per festeggiare il suo 42esimo compleanno. Non sapeva, però, che l’acquisto di droga sarebbe stato bloccato dai carabinieri della Sezione operativa del Nor di Terni che stavano monitorando il suo pusher. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nella tarda serata di giovedì nei pressi di Borgo Bovio.

I carabinieri hanno fermato un 29enne originario dell’Albania, D.B. le sue iniziali, arrestandolo per spaccio proprio mentre stava cedendo della cocaina ad un ternano di 42 anni. Quest’ultimo, che proprio giovedì festeggiava il compleanno, ha dovuto dunque rinunciare allo stupefacente e si è ritrovato come “regalo” una segnalazione come assuntore alla prefettura.

Quanto all’albanese, era già sottoposto all’obbligo di firma a causa di un precedente ed analogo arresto avvenuto il mese scorso. Questo non lo aveva fatto però desistere dall’attività di spaccio. I carabinieri hanno anche perquisito la sua abitazione ed hanno trovato e sequestrato altre 2 dosi di cocaina, per un totale di circa 2 grammi, pronte ad essere vendute, oltre a 45 euro. Arrestato, venerdì mattina sono in programma al tribunale di Terni la convalida dell’arresto ed il processo per direttissima.