Comportamenti scorretti alla guida, le principali violazioni al Codice della Strada nella Provincia di Terni - Tuttoggi.info

Al fine di acquisire una panoramica sull’andamento dei comportamenti scorretti alla guida, anche in considerazione della particolare recrudescenza che il fenomeno ha assunto, il Prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha richiesto una ricognizione delle principali violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nei primi mesi del 2024.

L’analisi si è incentrata sulle condotte alle quali consegue un elevato livello di rischio per l’incolumità propria e altrui, come la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcol o all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Grazie alla imprescindibile attività di controllo messa in campo dalle Forze di Polizia operanti sul territorio, declinata sia in chiave preventiva che repressiva, numerose violazioni sono state rilevate e sanzionate, anche grazie a sistemi automatizzati quali il Targa System, consentendo di mettere in campo azioni indispensabili per l’innalzamento del livello di sicurezza sulle strade in tutta la Provincia.

I dati

In particolare, dai dati trasmessi dalle tre principali Forze dell’Ordine, dalla specialità della Polizia Stradale e dai Corpi di Polizia locale dei maggiori Comuni della Provincia (Terni, Orvieto, Narni e Amelia) risulta che nel periodo dal 1° gennaio al 1° giugno 2024 sono state complessivamente accertate: