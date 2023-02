Competenze, motivazioni, curriculum: workshop per laureandi

“Tra le numerose attività svolte dalla nostra Associazione – spiega Gabriella Agnusdei, presidente del Soroptimist International Club Perugia – alcune sono specificamente rivolte a ragazze e ragazzi che possono richiedere di partecipare a tali attività presentando il proprio curriculum vitae o una lettera motivazionale. Spesso i documenti che ci arrivano sono redatti in modo superficiale su modelli stereotipati e non consentono una valutazione realistica e completa delle competenze professionali e delle capacità personali dei richiedenti. Così, la consapevolezza che queste difficoltà comunicative sono sempre più diffuse e ricorrenti nelle giovani generazioni, ci ha suggerito l’idea di organizzare un workshop finalizzato a far comprendere che il curriculum non può essere pensato come un documento asettico consistente in un semplice report delle proprie esperienze formative e professionali, ma deve essere considerato come il primo strumento per costruire una relazione con un’azienda o ad un’istituzione, utile magari per cogliere un’opportunità lavorativa”.

Ma non è tutto. Aggiunge Agnusdei: “Il curriculum va elaborato in modo mirato e specifico, utilizzando modalità comunicative efficaci che, mettendo in evidenza le esperienze e le competenze più rilevanti per l’interlocutore di turno, permettano ai giovani di ottenere riscontri positivi nel mondo del lavoro. Ecco perché per noi questo workshop rappresenta un progetto pilota che potrà essere replicato nell’ambito dell’Università di Perugia e di altri Atenei. A tal proposito, nel ringraziare la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica per il prezioso sostegno dato a questa iniziativa, è importante sottolineare che la stessa ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Italiana Formatori (AIF) e della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA), che ne hanno riconosciuto l’alto valore formativo”.