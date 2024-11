Competenze del futuro, a Napoli Intesa Sanpaolo incontra 800 studenti - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Tappa a Napoli per “Build Your Future”, il programma ideato da Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con scuole e università per coinvolgere circa 10.000 studenti di tutta Italia e ispirarli sui grandi processi trasformativi dell’economia, della società e le competenze chiave del futuro. L’appuntamento è stato organizzato dal Gruppo guidato dal Ceo Carlo Messina con l’Università Federico II, dove docenti, imprenditori e startup hanno approfondito con oltre 800 studenti il ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza nella loro esperienza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso.

