Company Trafil Production investe nella formazione per una crescita sostenibile - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – CTP srl, Company Trafil Production, è un’azienda del gruppo Petitto, nasce nei primi anni 2000 e produce conduttori elettrici, rame e alluminio per trasformatori di potenza e di distribuzione. L’azienda svolge un ruolo attivo nella transizione ecologica grazie ai prodotti che realizza e propone sul mercato. Nell’ambito di un progetto di sostenibilità rivolto a figure strategiche per l’organizzazione e gestione aziendale, l’azienda ha coinvolto le sue risorse nei processi di formazione, frutto della collaborazione con Fondimpresa.

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