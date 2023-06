Commissioni maturità 2023, ecco i nomi dei commissari esterni di Terni e Perugia - Tuttoggi.info

Commissari maturità, ecco i nomi per le scuole di Terni e Perugia. Prima prova il 21 giugno per oltre 500mila studenti

Usciti i nomi dei commissari esterni per la maturità 2023 nelle province di Terni e Perugia, con relativi presidenti. Quest’anno la maturità prenderà il via il 21 giugno con la prima prova scritta (seconda prova il 22 giugno e terza prova il 27 giugno) e si tornerà alla modalità pre-Covid, con un presidente, 3 membri interni e 3 commissari esterni. Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi. Per facilitare la ricerca del commissario si può utilizzare anche il motore interno del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Maturità in Umbria

In Umbria sono 7.507 chiamati all’esame di maturità, 5.671 frequentano gli istituti della provincia di Perugia e 1.836 quelli della provincia di Terni. In totale saranno 200 le commissioni per 399 classi, 391 delle quali appartenenti a istituti statali.

COMMISSARI ESTERNI PERUGIA

COMMISSARI ESTERNI TERNI

