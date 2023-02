Commissione Ue sospende uso TikTok sui suoi dispositivi aziendali - Tuttoggi

BRUXELLES (ITALPRESS) – Per aumentare la cybersicurezza, l’organo di gestione interno della Commissione europea ha deciso, si legge in una nota, di sospendere l’uso dell’applicazione TikTok sui suoi dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati nel servizio della Commissione per i dispositivi mobili. Questa misura “mira a proteggere la Commissione dalle minacce alla cybersicurezza e dalle azioni che possono essere sfruttate per attacchi informatici contro il contesto aziendale della Commissione”. Verranno costantemente riesaminati anche gli sviluppi relativi alla sicurezza di altre piattaforme social.

Il provvedimento “è in linea con le rigorose politiche interne della Commissione in materia di cybersicurezza che disciplinano l’uso di dispositivi mobili per le comunicazioni legate al lavoro. Integra le raccomandazioni che la Commissione rivolge da tempo al suo staff affinchè applichi le migliori pratiche nell’utilizzo delle piattaforme social e sia particolarmente sensibile ai rischi informatici durante il lavoro quotidiano”.

La Commissione “si impegna a garantire che il suo personale sia adeguatamente protetto dalle minacce e dagli incidenti informatici, che assumono proporzioni crescenti. E’ quindi nostro dovere rispondere con la massima tempestività ai potenziali allarmi informatici.

La sospensione odierna è una decisione interna dell’istituzione

ed è strettamente limitata all’uso dei dispositivi registrati nel suo servizio mobile”.

