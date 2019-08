Commissario Montalbano, anche l’Umbria piange il regista Alberto Sironi

share

Anche l’Umbria piange Alberto Sironi, regista de Il Commissario Montalbano scomparso il 5 agosto 2019 che nel Cuore verde d’Italia aveva forti legami, anche affettivi. Giurato di due edizioni del Calendimaggio di Assisi (2004 e 2007), grazie alla festa assisana aveva conosciuto la moglie, Lucia Fiumi, sposata a Costacciaro, in Umbria (zona in cui il ‘secondo papà di Montalbano aveva casa) nel 201, alla presenza anche di Luca Zingaretti. Le esequie del regista si terranno mercoledì ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, alle ore 12.

Regista della famosa e fortunata serie tv, fu proprio lui a volere l’attore romano nel ruolo del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, mancato pochi giorni fa. Nato a Busto Arsizio nel 1940, Sironi era profondamente legato alla Sicilia. Ma anche all’Umbria, tanto che nel 2018 era stato insignito del premio Rosa dell’Umbria 2018 per tv e fiction: “Il regista – ricordavano gli organizzatori in una nota – è da sempre attaccato all’Umbria e il riconoscimento vuole suggellare questo attaccamento”.

Alberto Sironi si è formato alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano e dagli anni ’70 consolida la sua collaborazione con la Rai attraverso inchieste in Italia e all’estero. Dopo aver lavorato anche in radio, è tornato alla tv nel 1999 con “Il commissario Montalbano”, del quale ha firmato tutte le stagioni. Il regista era malato da diverso tempo. Le ultime puntate del “Commissario”, infatti, erano state dirette dallo stesso Luca Zingaretti.

“La scomparsa di Alberto Sironi lascia un grande vuoto nella comunità di Assisi e nel mondo della cultura italiana. Compagno di Lucia Fiumi, rappresentante dell’amministrazione comunale nell’Ente Calendimaggio, amante della Città Serafica, Alberto Sironi è stato un regista di altissimo livello, noto al pubblico per aver diretto la serie di Montalbano ma i suoi esordi furono in teatro con Giorgio Strehler. Tutti noi sentiremo la sua mancanza come coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato e stimato per le sue indiscusse qualità professionali e umane. A nome del Comune e a nome personale, siamo vicini a Lucia e partecipiamo al suo immenso dolore”. Così il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

“L’Ente Calendimaggio di Assisi si stringe a Lucia Fiumi e alla famiglia in questo momento di cordoglio per la prematura scomparsa del carissimo Alberto Sironi, anche giurato (per due edizioni) del Calendimaggio di Assisi”, si legge in una breve nota diffusa dalla pagina della manifestazione assisana. “A nome di tutto il direttivo e certo di rappresentare anche il sentimento di tutti i partaioli delle due Parti, il presidente Lanfranco Pecetta esprime le più sentite condoglianze alla vicepresidente dell’Ente”.

(seguono aggiornamenti)

share

Stampa