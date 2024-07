Commissariato il Tsn di Milano - Tuttoggi.info

L’Unione italiana Tiro a segno ha disposto ieri il commissariamento della sezione di Milano del Tiro a segno nazionale. Non sono ancora note le motivazioni alla base della decisione. Commissario straordinario è stato nominato l’avvocato Filippo Giancola, che ha già ricoperto il ruolo in passato al Tsn di Gardone Val Trompia e che lo ricopre attualmente al Tsn di Novara. Non appena saranno disponibili maggiori informazioni, ve le riferiremo.

