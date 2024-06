Commissariamento Atc3, la lettera a Regione, cacciatori e agricoltori

Firmata per conto delle sigle Aiw, Anuu Migratoristi, Arci Caccia Orvieto, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cpa, Libera Caccia Terni, e da rappresentanti nel Comitato indicati da Anci e Regione Umbria

Di certo, arrivati a questo punto, c’è solo che tutti chiedono un rapido commissariamento dell’Atc3 del Ternano Orvietano. Quanto all’auspicio su chi la Giunta regionale chiamerà a guidare l’Atc3, traghettandolo verso un nuovo e meno litigioso Comitato, le posizioni restano di fatto le stesse che hanno impedito nei mesi scorsi prima l’elezione di un presidente e poi l’approvazione dei bilanci nelle sedute convocate da quelle nominato dalla Regione, Giovanni Montani, designato in quota Anci. Con distingue e divergenze anche tra i livelli territoriali e della rappresentanza anche all’interno di alcune singole associazioni.

E così, dopo la lettera aperta inviata alla Regione da Arcicaccia Terni, Arcipesca, Endas, Federcaccia, Italcaccia, Wwf ed Enalcaccia, arrivata quella firmata per conto delle sigle Aiw, Anuu Migratoristi, Arci Caccia Orvieto, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cpa, Libera Caccia Terni, da Anci (lo stesso Montani) e da rappresentanti nel Comitato indicati dalla Regione Umbria.

Ecco il testo integrale della lettera aperta “alle istituzioni ai cacciatori, agli agricoltori e a tutti gli interessati al territorio” inviata alla governatrice Tesei e all’assessore Morroni:

La presente per fare chiarezza sulla reale situazione vissuta all’interno del Comitato di gestione dell’ATC 3 Ternano – Orvietano, sin dal suo insediamento in data 28 Agosto 2023, anche alla luce della ricostruzione e delle incredibili richieste avanzate da alcune associazioni (Federcaccia, Arcicaccia Terni, Arcipesca, Endas; Italcaccia, WWF) i cui rappresentanti componenti del Comitato stesso, non hanno mai partecipato alle riunioni per l’approvazione del bilancio, come si può verificare dai verbali. Fatto che ha portato la Regione a inviare la diffida che porterà ora al commissariamento.

A differenza delle Associazioni firmatarie della presente lettera che, pur avendo inizialmente idee differenti sulla figura più giusta per la guida dell’ATC3, responsabilmente si sono comunque messe a disposizione , lavorando nell’esclusivo interesse dei cacciatori e degli agricoltori.

Grazie proprio a coloro che sono stati sempre presenti e attivi, con il supporto degli uffici, è stato possibile dare comunque risposte, pur in una situazione di oggettiva difficoltà, ai cacciatori della provincia di Terni.

Le altre Associazioni nella loro lettera invocano un rapido commissariamento dell’ente, aspetto questo sul quale tutti ci troviamo concordi, vista la situazione che si è venuta a creare , per dare sollecite risposte alle esigenze dei cacciatori, degli agricoltori e di chi vive il territorio Ternano Orvietano , soprattutto in vista dell’imminente inizio della nuova stagione venatoria.

Quel che non riteniamo accettabile è che suggeriscano, non essendo riusciti ad imporre il loro candidato alla presidenza, anche le caratteristiche che dovrà avere la persona che la Giunta regionale indicherà per guidare l’ATC 3 da Commissario.

Ricordiamo che le scriventi Associazioni sin dall’insediamento del Comitato, avevano chiesto soltanto una reale discontinuità rispetto alle passate gestioni che così tanti problemi hanno creato, quindi è evidente che le altre vogliono ancora una volta avere il controllo della gestione, ed è altrettanto evidente che con la nomina da parte della Regione, la tanto augurata discontinuità è stata accolta.

Certi che le nostre riflessioni vengano tenute nella giusta considerazione, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

In nome e per conto delle seguenti associazioni:

AIW

ANCI

ANUU Migratoristi

ARCI CACCIA Orvieto

CIA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CPA

LIBERACACCIA Terni

REGIONE UMBRIA